Псков, 20 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Динамика заболеваемости ковидом в Псковской области остается крайне высокой. Об этом 20 октября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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По его словам, также растет число пациентов, нуждающихся в продолжительной интенсивной терапии. С начала пандемии в Псковской области лабораторным путем было выявлен 54 933 инфицированных коронавирусом, из них 261 — за минувшие сутки. Это на два человека больше, чем днем ранее.

Выздоровели с начала пандемии 46 362 человека, в том числе 247 из них за 19 октября. Умерло 862 заболевших ковидом жителей Псковщины. За прошедшие сутки в области было зарегистрировано шесть летальных случаев.