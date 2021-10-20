Вашингтон, 20 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Выявленный ранее в Британии новый штамм коронавируса «дельта» AY4.2 зафиксирован в США, сообщила 20 октября руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

Вакцинация против коронавируса в США. (сс) The White House

По его словам, пока нет данных о появлении его очагов или об увеличении числа случаев заражения.

«По мере распространения вируса продолжают появляться его новые варианты. Особенное внимание сейчас привлекает штамм AY4.2, недавно выявленный в Великобритании и являющийся подвидом штамма «дельта». Мы периодически видим его в Соединенных Штатах, но пока не отмечаем увеличения его числа или появления его очагов», — сказала Валенски на брифинге в Белом доме.

При этом она отметила, что в США основным штаммом коронавируса по-прежнему остается «дельта», который выявляют в 99,7% случаях заражения.

Напомним, по данным американского Университета Джонса Хопкисна, с начала пандемии коронавируса в США заразились 45,141 млн человек, из которых 728 тыс. умерли.