Кемерово, 20 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области по постановлению главного государственного санитарного врача внесены изменения в действие мер против COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить охват вакцинацией не менее 80% от общей численности работников: в медицинских организациях; в образовательных организациях; в организациях социального обслуживания; в многофункциональных центрах; в организациях транспорта общего пользования, такси; в организациях энергетики; в государственных контрольных органах в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; в государственных и муниципальных органах власти; в сфере предоставления услуг: торговли, общественного питания, салонах красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах; в организациях, чьи работники осуществляют деятельность вахтовым методом; в организациях, осуществляющих волонтерскую деятельность; в правоохранительных органах», — говорится в оперативном сообщении.

Кроме того, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования поручено организовать проведение вакцинации от COVID-19 в объеме не менее 80% от общей численности обучающихся старше 18 лет.

Сроки вакцинации: до 25 ноября 2021 года — первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 25 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины.