Петрозаводск, 20 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В республиканской инфекционной больнице Карелии проходят лечение 24 ребенка, заболевших COVID-19, трем из них еще не исполнилось и трех лет. Об этом 20 октября сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, только за последние сутки в Карелии заболело 96 детей, в том числе 31 ребенок — в Костомукше, 16 — в Сортавальском районе, 10 — в Сегежском, девять — в Лоухском, семь — в Пряжинском районе.

«Можно говорить о серьёзной мутации вируса, который не щадит никакую возрастную группу. Но самым удручающим является то, что дети болеют тяжело, с характерными симптомами для коронавируса — развитием пневмонии с большим поражением легочной ткани», — уточнил глава регионального минздрава.

Кроме того, в разы увеличились обращения в детские поликлиники. В Республиканской инфекционной больнице проходят лечение 24 ребенка: трое — в возрасте до трех лет, 13 — в возрасте от 3 до 15 лет, восемь подростков 15−16 лет.

«Единственным возможным выходом из сложной эпидемиологической ситуации является вакцинация родителей, ведь именно контактируя с непривитыми членами семьи, дети чаще всего подвергаются этому коварному вирусу», — заметил министр.

Михаил Охлопков указал, что в последнее время жители Карелии стали прививаться активнее. За последние двое суток вакцинировались более 3600 человек. В медицинских организациях надеются, что еще 175 000 подлежащих вакцинации граждан уже осознали важность иммунизации и все-таки придут в прививочные пункты.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились коронавирусом 71 233 человека, в том числе 7973 ребенка. За минувшие сутки лабораторным путем коронавирус подтвердился у 371 жителя республики, что на 45 человек больше, чем днем ранее. Из новых носителей только пять прошли вакцинацию. Состояние четырех новых инфицированных медики уже оценивают как тяжелое. В стационарах республики проходит лечение 871 пациент с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Крайне тяжелых из них трое, в том числе один подключен к ИВЛ.

Вылечились от коронавируса 67 273 из ранее зараженных, в том числе 7526 детей. Умерло 945 больных ковидом, из них пять летальных исходов были зарегистрированы за минувшие сутки.