Минск, 20 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Представители World of Tanks запустили новый челлендж в TikTok. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании 20 октября.

Piotr Drabik World of Tanks

В рамках челленджа #Танкуй пользователи TikTok должны записать ролик, в котором на своем примере расскажут, «как круто можно изменить свою жизнь и добиться успеха, если проявить упорство и силу характера». В акции уже приняли участие блогеры Даня Милохин, Артур Бабич и Гусейн Гасанов, а рэпер OG Buda записал специальный трек «Танкуй».

Добавим, что с хештегом #Танкуй уже сняли более 1700 роликов. Пользователи TikTok посмотрели их более 68 млн раз.