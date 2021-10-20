Корочанский район, Белгородская область, 20 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Случай африканской чумы свиней подтверждён на площадке холдинга «Мираторг — Белгород» в Корочанском районе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе муниципалитета.

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Экспертиза Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории подтвердила случай заболевания на репродуктивной площадке холдинга в хуторе Хмелевое. В эпизоотическом очаге проводятся мероприятия по ликвидации очага вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Корочанском районе АЧС выявили на площадке холдинга «Бродок-2» в хуторе Долгий Бродок. Тогда вирус обнаружили у 30 животных.