Тюмень, 20 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Медведь совершил нападение на группу рыбаков в Тюменской области, сообщает 20 октября региональное управление СУСК.

Mattyman17 Медведь

Нападению подверглись трое жителей Уватского района, возвращавшихся 19 октября с рыбалки через лесной массив.

Один из мужчин погиб, еще один получил ранения.

«По предварительным данным, хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение», — указано в сообщении пресс-службе СУСК по Тюменской области.

По факту происшествия проводится проверка, назначен необходимый комплекс экспертиз.