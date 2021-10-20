Брюссель, 20 октября 2021, 17:30 — REGNUM Непризнание Польшей верховенства европейского права над законами, действующими в республике, будет обсуждаться на саммите ЕС 21 октября, говорится в опубликованном 20 октября заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля.
Отметив, что участники встречи коснутся «последних событий, связанных с верховенством права», Мишель уточнил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша в начале месяца вызвала недовольство руководства и ряда стран ЕС тем, что не признала законным верховенство права Евросоюза над её внутренними законами.
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