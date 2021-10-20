Вашингтон, 20 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В США зафиксирован новый штамм коронавируса AY.4.2, однако он пока что не вызывает опасений, сообщают 20 октября местные СМИ со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

The National Guard Коронавирус в США

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Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на британских ученых, что разновидность штамма коронавируса «Дельта», подвид AY.4.2 может оказаться наиболее заразным за всё время пандемии.

Издание отмечает, что подвид AY.4.2 специалисты выявили совсем недавно, когда отслеживали генетическую эволюцию «Дельты». Около 10% заражений в Великобритании приходится на этот новый вариант.

Учёные предположили, что новый подвид заразнее предшественника на 10−15% процентов. Мутация «Дельта» сейчас доминирует в мире и будет доминировать, как считают эксперты Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие месяцы.