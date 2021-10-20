Манчестер, Великобритания, 20 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. 20 октября журналист Эдуардо Инда сообщил, что руководство «Манчестер Юнайтед» уже контактировало с экс-тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом по совету Криштиану Роналду. На данный момент «красных дьяволов» возглавляет Оле Гуннар Сульшер.

Tor Atle Kleven Олле-Гуннар Сульшер

Под руководством Зинедина Зидана мадридский «Реал» становился трехкратным победителем Лиги Чемпионов УЕФА в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

После восьми стартовых туров Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», одержав четыре победы и набрав четырнадцать очков, идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан намерен временно приостановить тренерскую карьеру на клубном уровне, чтобы попробовать себя в качестве главного тренера национальной сборной.