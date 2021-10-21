Москва, 21 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, утверждены итоги аукциона на оказание услуг сотовой связи для Госдумы, нижней палате парламента удалось серьезно сэкономить, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Вышка сотовой связи

«В ходе аукциона удалось снизить цену контракта на 94%, что соответствует нашей задаче по экономии средств налогоплательщиков», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Начальная цена контракта составляла 32,01 млн рублей, по итогам торгов цена снизилась 1,92 млн рублей, таким образом, экономия составила 30,5 млн рублей.

Аукцион выиграл МТС, срок оказания услуг составит два года.

Ранее спикер Госдумы Володин сообщил, что за весь седьмой созыв удалось сэкономить почти 2,4 млрд рублей. Прежде всего, сберечь средства позволил отказ от «парламентского туризма» за рубеж.