Каякентский район, Дагестан, 20 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Дагестане три жителя Каякентского района отравились угарным газом. Среди пострадавших женщина и двое детей, сообщили 20 октября в пресс-службе МВД по региону.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Газ

«19 октября 2021 года в 06:40 в Центральную больницу Каякентского района с отравлением угарным газом доставлены 45-летняя жительница села Новокаякент и двое ее детей. <…> Девятилетние мальчики после оказания первой медицинской помощи отпущены домой» , — говорится в сообщении.

Установлена предварительная причина происшествия — неисправность дымохода газовой печи. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.

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