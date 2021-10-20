Севастополь, 20 октября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Около сотни деревьев можжевельника вырубили неизвестные под Севастополем, поиском виновных занимается полиция. Об этом сообщил «Новый Севастополь»

Можжевельник

«В районе села Родного, предположительно на земельном участке сельскохозяйственного назначения, неизвестными лицами были снесены зеленые насаждения, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя», — сообщает издание со ссылкой на правительство города.

Всего уничтожено более ста экземпляров можжевельника колючего и можжевельника высокого. К поиску виновных подключены правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ярославле виновников вырубки деревьев на территории памятника природы «Воздвиженский бор» оштрафовали на 300 тысяч рублей.