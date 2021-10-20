Рязань, 20 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Инспекторы ДПС старшие лейтенант полиции Павел Худяков и Александр Злобин вынесли из горящего дома тяжелобольную пенсионерку в посёлке городского типа Сараи Рязанской области. Они первыми заметили начинающийся пожар, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом после пожара

Патрулируя улицы, полицейские заметили клубы дыма над одним из домов на улице Горького. Инспекторы вызвали пожарную службу и решили проверить есть ли в здании жильцы. В гараже рядом с горящим домом находился хозяин, который и не подозревал о возгорании. Мужчина рассказал, что в комнате осталась его тяжелобольная супруга.

«Не раздумывая ни минуты, сотрудники полиции поспешили внутрь. С первого раза обнаружить женщину не удалось — густые клубы едкого дыма заполонили почти все помещение. Полицейские по очереди предпринимали попытки найти хозяйку. В очередной раз, зайдя в горящий дом, старший лейтенант полиции Павел Худяков увидел пенсионерку на полу около кровати. Он вынес её на улицу на руках», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшую женщину передали прибывшим на место медицинским работникам.