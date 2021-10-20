Таллин, 20 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. У лососевых рыб с 20 октября нынешнего года начинается период нереста, на это время ловля рыбы в большинстве рек Эстонии запрещена. Об этом говорится в пресс-сообщении Департамента окружающей среды страны.

Лосось

Полный запрет на ловлю продлится до 31 ноября нынешнего года. В течение всего периода сотрудники департамента будут инспектировать лососевые реки чаще обычного. К работе будет привлечены и волонтеры-защитники.

По словам научного сотрудника Тартуского университета Мартина Кеслера, ограничения на вылов во время нереста крайне необходимы для сохранения популяции лосося: «Лососевые находятся в уязвимом состоянии не только в Эстонии, но и во всем мире. В настоящее время исчезло более половины мировых популяций лосося».

Для всех, кто заметит подозрительную активность на лососевых реках с настоящего момента и вплоть до начала декабря открыт инфотелефон 1247.