Вашингтон, 20 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Республиканцы в Сенате США не намерены пропускать законопроект демократов о выборах, который потенциально может упростить махинации во время голосования, сообщает 20 октября Fox News.

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Демократы предложили установить национальные стандарты проведения федеральных выборов в штатах, в том числе ввести требование для голосования по почте и автоматической регистрации избирателей.

Ожидается, что у демократов не получится согласовать проект, поскольку им потребуется десять республиканцев, чтобы набрать необходимые 60 голосов для его продвижения. Пока что ни один республиканец не поддерживает инициативу.

Напомним, что ранее республиканцы предложили законопроект, призванный помешать фальсификации выборов. Закон предусматривает ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

Данный законопроект был принят в нескольких штатах, но был сильно раскритикован демократами, которые пытались отменить его действие.