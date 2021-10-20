Ставрополь, 20 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса и, в частности, со смертностью от COVID-19 хуже всего обстоит в девяти субъектах России. Среди них четыре региона из Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщила 20 октября на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством России вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в число регионов с наибольшей смертностью от опасной инфекции вошли Дагестан, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Согласно данным федерального оперативного штаба на 20 октября, число скончавшихся от COVID-19 в Дагестане составило 2675 человек, на Ставрополье умер 3651 житель региона, в Карачаево-Черкесии — 725 человек, в Кабардино-Балкарии — 875 жителей.

При этом летальность в Кабардино-Балкарии составила 2,59%, в Карачаево-Черкесии — 2,72%, на Ставрополье — 3,92%, в Дагестане — 4,92%. Такие данные приводит портал coronavirus-in.ru. Согласно его данным, в остальных субъектах СКФО смертность от COVID-19 составляет: в Чечне — 2,78%, в Ингушетии — 1,54%, в Северной Осетии — 2,74%.

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