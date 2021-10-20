Пермь, 20 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Жители Пермского края не смогут посещать общественные места по результатам ПЦР. Такое решение принял оперштаб.

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Речь идёт о посещении по ним концертов, спектаклей, матчей профессиональных клубов и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, непривитым гражданам закрыли доступ в организации общепита. А непривитых пожилых людей отправили в изоляцию.