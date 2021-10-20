Москва, 20 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Запасы монетарного золота в международных резервах России в сентябре увеличились на 3,11 тонны, или на 0,14%, и по состоянию на 1 октября составили 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны). Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото

При этом стоимость золота в международных резервах за месяц снизилась на $4,039 млрд, или на 3,04%, и на 1 октября составила $128,658 млрд. Доля золота в резервах сократилась до 20,95% с 21,47% месяцем ранее.

В целом на начало октября, согласно данным ЦБ, в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $455,96 млрд, специальные права заимствования — $24,38 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,12 млрд, монетарное золото — $128,66 млрд.