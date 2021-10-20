Москва, 20 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Москве 28 октября состоится рассмотрение уголовного дела о провокационной фотосессии у православного храма, сообщили 20 октября в пресс-службе Тверского суда столицы.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного

Дело будет рассматривать судебный участок №370 мирового судьи Тверского суда. Дело возбуждено в отношении блогера из Таджикистана Муроджонзода Руслани Талабджона (известного в соцсетях как Руслан Бобиев) и его подруги Чистовой Анастасии Александровны. Их обвиняют по ч. 1 ст. 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Читайте также: АмОральное фото в центре Москвы взорвало российский Telegram

Заседание начнётся в 10:00 в общем порядке разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, участники фотосессии имитировали интимную связь на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. При этом на женщине была надета куртка с надписью «Полиция».

Материалы в отношении участников провокационной фотосессии у храма Василия Блаженного в центре Москвы переданы в территориальное управление Следственного комитета России.