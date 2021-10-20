Вашингтон, 20 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Базу ВМС США, расположенная недалеко от Вашингтона, закрыта из-за поступившей угрозы взрыва, сообщает 20 октября командование базы на своей странице в Twitter.

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Анонимный источник сообщил о взрывном устройстве на территории военной базы в Мэриленде.

«Примерно в 08:45 (15:45 мск) на базу позвонил по телефону неизвестный, который заявил, что в здании номер 10 или рядом с ним заложена бомба. База закрыта», — сообщают американские военные.

Кроме того, на странице военной базы сообщается о вероятности присутствия там вооруженного злоумышленника.

Информация уточняется.