Воронеж, 20 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту взрыва в торговом центре в городе Павловске Воронежской области возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом») и ч.1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»). Дело возбуждено территориальным отделом МВД и передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области Следователи на месте происшествия

По предварительным данным, 19 октября 2021 года около 23:30 вблизи служебного помещения торгового центра в микрорайоне Северный города Павловска Воронежской области, произошел хлопок. В результате здание получило повреждения. Пострадавших нет.

На месте продолжают работу следователи и криминалисты — специалисты осматривают место происшествия, допрашиваю свидетелей. Также изымаются видеозаписи с камер наблюдения, будет назначен комплекс необходимых экспертиз. Устанавливается подозреваемый в причастности к совершению преступления.

Как сообщалоИА REGNUM, взрыв в торговом центре «Атлас» в Павловске Воронежской области произошёл накануне поздно вечером. Жители сообщали о том, что хлопок был слышен в разных концах города.