Столтенберг предложил коллегам по НАТО обсудить «опыт Афганистана»
Брюссель, 20 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Обсудить уроки, которые НАТО может извлечь из ситуации в Афганистане, планируется на саммите стран альянса на уровне министров обороны, сообщил 20 октября журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.
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Отметив, что встреча состоится 21−22 октября, генсек НАТО заявил, что участникам альянса нужно обдумать «сделанное в Афганистане за эти годы».
«Мы начали тщательный и объективный анализ, а завтра [21 октября] министры впервые будут иметь возможность приступить к изучению полученных уроков».