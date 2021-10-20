Брюссель, 20 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Обсудить уроки, которые НАТО может извлечь из ситуации в Афганистане, планируется на саммите стран альянса на уровне министров обороны, сообщил 20 октября журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.

«МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ» Кукрыниксы. 1939

Отметив, что встреча состоится 21−22 октября, генсек НАТО заявил, что участникам альянса нужно обдумать «сделанное в Афганистане за эти годы».