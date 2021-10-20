Вашингтон, 20 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Семнадцать генеральных прокуроров Штатов отправили письмо президенту США Джо Байдену и генеральному прокурору Вашингтона Меррику Гарланду с требованием прекратить запугивание родителей, которых заставляют молчать на заседаниях школьных советов. Об этом 20 октября сообщает Reuters.

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«Ваши недавние действия направлены на подавление законного несогласия родителей, высказанного на заседаниях местных школьных советов», — написали прокуроры в письме.

Ранее администрация Байдена составила меморандум, согласно которому некоторые столкновения между школьными советами и родителями могут быть приравнены к «внутреннему терроризму». Меморандум развязывает руки ФБР, давая агентам право на борьбу с угрозами родителей в адрес школьных чиновников. Обсуждая меморандум, 17 прокуроров от каждого штата заявили, что он «основан на ошибочной предпосылке» и нарушает «права родителей на обращение к школьным администраторам, членам совета директоров, учителям и персоналу по вопросам образования в соответствии с Первой поправкой, пытаясь криминализировать законное инакомыслие и запугать родителей молчанием».

Напомним, что в последнее время в США родители всё чаще вступают в конфликт с либеральными школами из-за споров о политкорректности.

Как сообщало ИА REGNUM, родители исключенного из школы ученика в штате Коннектикут подают в суд на руководство частного учебного заведения: по их мнению, ребенка исключили за то, что он консерватор.

Теодор и Соня Манчини, родители 16-летнего школьника, утверждают, что школа исключила их сына из-за «консервативных комментариев», которые он сделал на уроке английского языка в этом учебном году, и настаивают, что школа не выполнила свое обещание быть толерантной к их политическим взглядам.

Инцидент произошел во время обсуждения в классе гендерной темы на примере «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира. Когда одноклассники выдвинули аргумент, что трансгендерность была важным социальным элементом, подросток не согласился, утверждая, что «такое поведение не одобрялось». После этого, говорят родители, одноклассники принялись словесно атаковать их сына, и вскоре его исключили из школы.