Белгород, 20 октября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Всероссийские соревнования по киберспорту пройдут в мае 2022 года в Белгороде. Чемпионат состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Дмитрием Смитом. В Белгороде уже проходили крупные киберсоревнования — за звания лучших боролись участники общероссийской студенческой лиги.

«Тогда участвовал 21 вуз и ссуз, это хороший результат! Мы хотим в следующем году провести у вас двухдневные общероссийские соревнования, чтобы Белгородская область по аналогии с Тюменью и Казанью получила бы толчок для дальнейшего развития в этом направлении», — обратился к главе региона Дмитрий Смит.

Вячеслав Гладков отметил, что региону «хочется идти в ногу со временем и создавать новые возможности для реализации молодёжи».

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Предположительно, турнир пройдёт в многофункциональном спорткомплексе «Белгород-Арена».