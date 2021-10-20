Кито, 20 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Опубликована видеозапись столкновения парусника ВМС Бразилии с пешеходным мостом в Эквадоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Учебный парусный корабль «Cisne Branco» («Белый лебедь») Военно-морских сил Бразилии отправился в плавание в Эквадор, в Гуаякиль, где должна пройти парусная регата «Латиноамериканские паруса», организованная в честь 200-летия независимости Бразилии.

В ходе плавания бразильский парусник 19 октября врезался в пешеходный мост, соединяющий Гуаякиль с островом Сантана. На помощь парусному судну подошёл буксир эквадорского флота, но в ходе попытки оттащить корабль перевернулся сам.

По счастливой случайности, никто не пострадал.

Специальная комиссия выясняет причины происшествия.