Сочи, Краснодарский край, 20 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак побывала на допросе в Сочи по делу о смертельном ДТП с участием автомобиля, в котором она находилась. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи. Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак», — написала Собчак.

Она пояснила, что ей задавали «всё те же вопросы» и попросили «опознать себя же, садящуюся на заднее сидение Майбаха».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль, в котором в качестве пассажира находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который затем врезался в микроавтобус. На месте скончался пассажир Volkswagen, два человека были госпитализированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.