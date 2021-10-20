Красногорск, 20 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В лесах Подмосковья с начала октября удалось ликвидировать четыре лесных пожара. Об этом 20 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

(сс) skeeze Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Возгорания лесных массивов удалось устранить в Рождественском участковом лесничестве Истринского лесничества, Подушкинском и Кубинском участковых лесничествах Звенигородского лесничества и Подлесном участковом лесничестве Шатурского лесничества.

«Несмотря на то, что в Подмосковье стоит достаточно холодная и дождливая погода, опасность лесных пожаров сохраняется. Пожароопасный сезон еще не закрыт. За двадцать дней октября на землях лесного фонда Московской области ликвидировано четыре пожара», — сказал зампред правительства — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.