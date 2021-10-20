Владикавказ, , 17:39 — REGNUM В Северной Осетии получили новые названия два министерства. Министерство по вопросам национальных отношений отныне будет называться министерством по национальной политике и внешним связям, а министерство сельского хозяйства и продовольствия — министерством сельского хозяйства. Указ об этом подписал 19 октября глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

Герб Северной Осетии Denis Syabukov

Кроме того, внесены изменения в структуру правительства республики. Так, у премьер-министра теперь будут шестеро заместителей, один из которых — первый. Еще один вице-премьер станет полномочным представителем республики при президенте РФ в Москве.

Также изменен статус управления по информационным технологиям и связи. Оно преобразовано в комитет цифрового развития Северной Осетии. В состав министерства строительства и архитектуры включен комитет по архитектуре и градостроительству.

Напомним, в Северной Осетии в единый день голосования 19 сентября был избран новый глава субъекта РФ. Им стал Сергей Меняйло. Перед новым руководителем республики правительство сложило полномочия. В настоящее время идет формирование нового правительства.