Калуга, 20 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Калужской области на портале «Госуслуги» по состоянию на 19 октября переписались почти 61 тыс. жителей. По количеству переписавшихся регион находится на седьмом месте среди субъектов Центрального федерального округа и на 31-м месте в Российской Федерации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Символика переписи населения

20 октября в Калуге заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в совещании первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова по вопросу «О ходе проведения Всероссийской переписи населения 2020 года». На видеовстрече обсуждались организационно-технические вопросы переписной кампании, а также результаты первых дней переписи в субъектах Российской Федерации в разрезе регионов. Особое внимание было уделено мерам безопасности переписного персонала в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и их обеспечению средствами индивидуальной защиты. Главным нововведением предстоящей переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Это можно будет сделать до 8 ноября 2021 года. Электронный формат переписи позволит минимизировать все возможные риски распространения COVID-19.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий.