* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 16:44 — REGNUM Только по-настоящему инклюзивное правительство в Афганистане станет залогом стабильности в республике, заявил 20 октября в ходе московского формата переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

Отметив, что в Афганистане пока нет устойчивого мира, глава российской дипломатии сказал, что для этого нужно сформировать по-настоящему инклюзивное правительство, «которое должно в полной мере отражать интересы всех, не только этнических, но и политических сил страны».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на переговорах в Москве талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что созданное ими правительство является инклюзивным и гарантирует, что со стороны Афганистана для других стран не будет опасности.

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