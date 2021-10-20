Москва, 20 октября 2021, 16:44 — REGNUM Только по-настоящему инклюзивное правительство в Афганистане станет залогом стабильности в республике, заявил 20 октября в ходе московского формата переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Отметив, что в Афганистане пока нет устойчивого мира, глава российской дипломатии сказал, что для этого нужно сформировать по-настоящему инклюзивное правительство, «которое должно в полной мере отражать интересы всех, не только этнических, но и политических сил страны».
Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили мир признать их правительство законным
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на переговорах в Москве талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что созданное ими правительство является инклюзивным и гарантирует, что со стороны Афганистана для других стран не будет опасности.
Читайте ранее в этом сюжете: Лавров напомнил талибам* о ранее данных обещаниях