* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 20 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Только по-настоящему инклюзивное правительство в Афганистане станет залогом стабильности в республике, заявил 20 октября в ходе московского формата переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Отметив, что в Афганистане пока нет устойчивого мира, глава российской дипломатии сказал, что для этого нужно сформировать по-настоящему инклюзивное правительство, «которое должно в полной мере отражать интересы всех, не только этнических, но и политических сил страны».

Читайте также:Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили мир признать их правительство законным

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на переговорах в Москве талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что созданное ими правительство является инклюзивным и гарантирует, что со стороны Афганистана для других стран не будет опасности.