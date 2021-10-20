Москва, , 17:00 — REGNUM В Госдуме будет создана постоянно действующая комиссия по жилищному законодательству и жилищным правам граждан, комиссию возглавит депутат от СРЗП Галина Хованская. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом сообщил журналистам источник в Совете Думы.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопрос фактически решен, комиссию возглавит Хованская», — сказал собеседник агентства.

Комиссия будет создана по предложению лидера СРЗП Сергея Миронова, который обратил внимание, что есть комитет по строительству и ЖКУ, но нет ни одного комитета, где бы предметом ведения было жилищное законодательство и проблемы жилищных прав граждан.

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