Липецк, 20 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Игорь Артамонов 20 октября провёл встречу с руководителем регионального отделения Банка России Дмитрием Чебряковым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на должность управляющего Чебряков назначен 20 октября, ранее он возглавлял операционный офис банка «Открытие» в Воронеже.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов встретился с новым главой липецкого отделения Банка России

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и особенности взаимодействия банковской структуры с органами власти. Игорь Артамонов подчеркнул, что в регионе большое внимание уделяется повышению финансовой грамотности населения. Руководитель Липецкой области предложил разработать совместные проекты с представителями банковской сферы по дальнейшему совершенствованию этой работы.

Представители банка, в свою очередь, отметили, что для их сферы деятельности тема повышения финансовой грамотности населения также актуальна. В частности, из-за роста числа киберпреступлений.

«Мы очень заинтересованы в таком взаимодействии. Нам нужны высокопрофессиональные партнёры в этой сфере деятельности. Ждём от вас предложений и активной позиции по вопросу повышения финансовой грамотности населения Липецкой области», — сказал Игорь Артамонов.