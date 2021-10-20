Тюмень, 20 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Тюменской области до 31 декабря 2021 года продлены ограничения, введённые ранее для недопущения распространения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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С 23:00 до утра запрещена работа кафе, ресторанов, развлекательных заведений. Исключение составляют точки общепита в аэропортах, автовокзалах и на железнодорожных станциях, где людей будут кормить и ночью. Опять же исключение составляет круглосуточная доставка еды по дистанционному заказу.

С 25 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года допуск лиц, не достигших 18 лет, в ТРЦ, ТЦ осуществляется исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей.

С 15 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации от COVID-19 в течение последних 12 месяцев либо перенесённое заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.