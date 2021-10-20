Нарын, Киргизия, 20 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Руководство Ак-Талинского района Нарынской области Киргизии требуют от местных горнорудчиков увеличить добычу угля, — об этом сообщил 20 октября Turmush. В ходе встречи чиновников и представителей двух компаний, которые добывают уголь на месторождении «Турук» выяснилось, что добыча угля на данный момент практически не ведется.

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Компания ОсОО «Кенч-Строй» сообщила, что из-за проведения очистных работ на принадлежащем ей угольном разрезе, добыча угля приостановлена. На очистном участке имеются запасы угля порядка 4 тыс. тонн. Компания пообещала, что в течение недели поставка угля населению возобновится.

ОсОО «Турук Майнинг» проинформировал — достаточные запасы угля отсутствуют из-за того, что они расположены в сложном для добычи пласте. В настоящее время на разрезе идут очистные работы и добыча угля для бюджетных учреждений Ат-Башинского района.

Как отмечает Турмуш, глава района «Ж.Жапаров заявил представителям угледобывающих предприятий, что они вызывают недовольство у местных властей из-за неподготовленности и несвоевременной добычи угля, и потребовал ускорить добычу угля и добыть 500−600 тонн для населения».

ИА REGNUM напоминает, что в середине октября власти Киргизии из-за резкого роста цен на уголь ввели госрегулирование цен на данный вид топлива. По официальным данным, на территории Киргизии насчитывается около 70 месторождений и углепроявлений с прогнозными запасами в объеме более 6,4 млрд тонн. Уровень освоенности промышленных запасов угля в республике составляет лишь 0,13%.Читайте также: Власти Киргизии ввели госрегулирование цен на уголь

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