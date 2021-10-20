Пермь, 20 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Пермском крае непривитые от COVID-19 граждане не смогут посещать заведения общепита. Такое решение принял оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В рестораны, бары, кафе, столовые и т.д. теперь смогут заходить только иммунизированные жители. А столы там нужно расставлять на расстоянии. При этом в заведениях столы должны быть установлены на расстоянии не меньше полутора метров друг от друга. Кроме того, необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, непривитых пожилых граждан отправили в изоляцию.