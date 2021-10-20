Москва, 20 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Блогер Юрий Хованский написал письмо из следственного изолятора. Его сообщение опубликовано в сообществе «Севернее Кореи» в соцсети «ВКонтакте».

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Блогер Юрий Хованский

Блогер в письме признался, что у него «сил давно нет». «Я сдался — сдохну или в СИЗО, или в лагере. Здоровья совсем не осталось», — закончил своё обращение Хованский. Блогер уже писал письма своим коллегам, а также просил помочь деньгами рэпера Моргенштерна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хованского задержали в июне 2021 года из-за видеозаписи, на которой он исполняет песню про «Норд-Ост». Суд посчитал блогера виновным в оправдании терроризма — он будет находиться в СИЗО до 8 ноября 2021 года.