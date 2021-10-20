Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ко второму чтению законопроекта о корректировке городского бюджета на 2021 год внёс поправку, согласно которой, в дополнение к предложенным ранее 131 млрд рублей, доходы городской казны в текущем году должны увеличиться еще на 20,6 млрд рублей, расходы — на 20,8 млрд рублей, дефицит бюджета — на 0,2 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о корректировке бюджтеа-2021, согласно которому доходы бюджета должны были увеличиться почти на 131 млрд рублей.

Таким образом, с учетом новых изменений, доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год составят 803,1 млрд рублей, расходы — 806,9 млрд рублей, дефицит бюджета — 3,8 млрд рублей.

Как сообщили 20 октября в пресс-службе Смольного, доходная часть бюджета по внесенной сегодня поправке возрастает за счет роста налоговых и неналоговых доходов — 19,8 млрд рублей, из них 14,6 млрд рублей — налог на прибыль, 3 млрд рублей — налог на доходы физических лиц. Из федерального бюджета в Петербург дополнительно поступит 1 млрд рублей.

Расходы предлагается увеличить на приобретение горнопроходческого оборудования для строительства Петербургского метрополитена, на эти цели будет выделено 7,1 млрд рублей. Резервный фонд Смольного предложено увеличить на 7 млрд рублей.

Дополнительные средства выделены комитету по развитию транспортной инфраструктуры на строительство Витебской развязки (3 млрд рублей), строительство объектов метрополитена (2 млрд рублей).

Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга выделят 3,7 млрд рублей на продолжение проекта кампуса «ИТМО Хайпарк» и строительство инновационного центра и инженерную подготовку территории Особой экономической зоны «Новоорловская».

На досрочное погашение займов ГУП «Пассажиравтотранс» на приобретение новых автобусов предлагается выделить 3,3 млрд рублей.

На софинансирование территориальной программы ОМС, в том числе на лечение больных COVID-19, потребуется еще 3 млрд рублей.

Сокращаются расходы на обслуживание долга Санкт-Петербурга в сумме 2,4 млрд рублей.

«С учетом одобренной в первом чтении корректировки и внесенной сегодня поправки доходы бюджета в целом предложено увеличить на 151 миллиард рублей», — резюмировали в Смольном.