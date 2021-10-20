Одинцово, Московская область, 20 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 20 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 219 человек. Следом за Одинцово идет Красногорск, где за этот же период официально подтвердилось заражение новой инфекцией 205 человек. На третьем месте расположился Солнечногорск, где COVID-19 диагностировали у 152 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2590 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 20 октября в девяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.