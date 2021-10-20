Ставрополь, 20 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в ночь на 21 октября ожидаются заморозки. Температура воздуха во многих районах субъекта РФ опустится ниже нуля градусов. Об этом предупредили жителей региона в Ставропольском управлении Гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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Так, по прогнозам синоптиков, от 0 °C до — 3 °C ожидается на курортах Кавказских Минеральных Вод в ночь со среды на четверг. До — 1 °C будет ощущаться в краевом центре и в Невинномысске, около нуля градусов будет на остальной территории Ставрополья.

Такая температура продержится недолго, уже к 23 октября на севере края потеплеет до +22°C, а на остальной территории Ставрополья до 17 °C и выше.

Между тем в краевом управлении Госавтоинспекции предупредили водителей о необходимости соблюдения принципов осторожного вождения из-за возможной «скользкости на проезжей части и ограничении видимости из-за тумана».