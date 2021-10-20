Скопинский район, Рязанская область, 20 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Обвинительный приговор вынес суд 17-летнему жителю Скопинского района Рязанской области — подросток во время ссоры поджёг своего младшего знакомого, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Приятели вступили в конфликт в апреле 2020 года на станции Павелец. Старший, в состоянии алкогольного опьянения, облил 13-летнего знакомого бензином и поджёг. Мальчика госпитализировали в больницу с термическими ожогами III степени. По заключению врачей, общая площадь повреждения тела оставила 33% тела, несмотря на лечение, на коже малолетнего остались неизгладимые рубцы.

Обвиняемый признал вину лишь частично, убеждая следствие, что в тот день произошёл несчастный случай.

Приговором суда 17-летнему подростку назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.