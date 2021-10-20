Новороссийск, Краснодарский край, 20 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В почти 4,5 млрд рублей оценили специалисты ущерб от последствий разлива нефти в Новороссийске Краснодарского края в августе 2021 года. Данные опубликованы Росприроднадзором 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив нефтепродуктов

По данным ведомства, точный ущерб от последствий разлива нефти в акватории Черного моря в Новороссийске составил 4 млрд 482 млн 397 тыс. 831 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа 2021 года, на морском терминале в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony. По данному факту возбуждено уголовное дело.