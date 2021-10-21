Чебоксары, 21 октября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В Чебоксарах жители продолжают попадаться на уловки мошенников, которые изобретают новые способы обмана доверчивых граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В полиции отмечают, что в Чебоксарах зарегистрирован новый телефонного мошенничества с использованием портала «Госуслуги». Обратившаяся к правоохранителям 45-летняя горожанка рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы поддержки сайта «Госуслуги», убедил во взломе аккаунта.

В полиции добавляют, что пострадавшей звонили с 24 различных номеров, в том числе с использованием специального программного обеспечения, которое позволяет заменять отображающиеся на экранах номера телефонов.

«Чтобы убедить чебоксарку, к общению подключались якобы сотрудники правоохранительных органов, при этом на экране отображался номер телефона, принадлежащий силовой структуре», — говорят в МВД по Чувашии.

Заполучив нужные данные, в том числе копию паспорта и коды доступа, злоумышленники оформили кредит на 500 тыс. рублей и вывели средства на свои счета. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников стала другая 45-летняя чебоксарка, которая лишилась 2 млн рублей, желая заработать на инвестициях в интернете. Напомним, в Чебоксарах за девять месяцев 2021 года от подобного вида мошенничества пострадали 118 горожан, отдав аферистам свыше 37 млн рублей.