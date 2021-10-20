Киев, 20 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил отменить исторический термин «Великая Отечественная война», сообщает 20 октября официальный сайт СНБО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По версии авторов предложения, вместо этого надо будет употреблять название «советско-немецкой» войны.

Также в качестве альтернативного варианта предлагается называть события Великой Отечественной войны обобщенно, частью Второй мировой войной.

Такие предложения выдвинуты в рамках нового словаря названий и терминов, разработанного СНБО «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Словарь рекомендовано использовать представителям власти, дипломатическим работникам, а также работникам СМИ.

Термин «Великая Отечественная война» в этом словаре помещён в графу «Фейк/клише» и отнесён к разделу «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти».