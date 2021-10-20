Москва, 20 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Правительство РФ официально поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Er.ru Александр Хинштейн

Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности.

Ранее в поддержку законопроекта также высказался и Верховный суд.

«Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Парламентарии от «Единой России» намерены разработать законопроект о контроле за вышедшими на свободу педофилами, не получившими пожизненного заключения, сообщил в сентябре депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Такое наказание будет предусмотрено, когда преступление сопряжено с тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более детей, или за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ответственность за эти преступления будет наступать с 18 лет.

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