Кинешма, Ивановская область, 20 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Кота-наркокурьера поймали сотрудники мужской колонии строгого режима №4 в Кинешме Ивановской области недалеко от учреждения. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Кот

Как сообщается, вечером на территории рядом с колонией сотрудники поймали «кота в ошейнике, который предпринял попытку проникнуть в колонию». В ошейнике у кота обнаружили, предположительно, наркотическое вещество растительного происхождения весом более 5 граммов.

На место были вызваны сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются лица, которые организовали «канал» передачи наркотиков.

Отметим, что животных нередко используют для передачи запрещенных предметов в места заключения. Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Тульской области в суде рассматривалось «дело кота-наркокурьера» — обвиняемый вместе с сообщниками переправлял наркотики с помощью кота, который жил на территории колонии.