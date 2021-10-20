Вашингтон, 20 октября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Разработчики YouTube планируют протестировать функцию покупки товаров прямо из видеоролика. Об этом 20 октября пишет издание «Афиша Daily».

germany_photography YouTube

Пока блогеры в видео рассказывают о каких-либо товарах, с помощью кнопки «Корзина» пользователи смогут просматривать каталог товаров и приобретать понравившиеся. Опция для продажи товаров будет доступна лишь нескольким крупным компаниям.

Добавим, что похожие функции уже есть в ряде соцсетей, в том числе Instagram. Пока неизвестно, пользователи какой страны смогут поучаствовать в тестировании покупок в YouTube.