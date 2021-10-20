Махачкала, 20 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Федеральной налоговой службы. Замначальника отдела урегулирования задолженности регионального управления ФНС, попался на взятке, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Чиновник из налоговой инспекции требовал благодарности в размере 1 млн рублей от представителя государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. За эту сумму подозреваемый был готов реструктуризировать долги и отсрочить платежи по суммам страховых взносов.

Однако сотрудник госинспекции заявил о вымогательстве взятки в правоохранительные органы. В ходе оперативного мероприятия при получении требуемой суммы чиновник из налоговой был задержан. В настоящее время ведется расследование уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Подозореваемый помещен под домашний арест.