Пермь, 20 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Пермском крае не привитые от COVID-19 граждане возрастом от 65 лет отправлены на строгую изоляцию. Об этом сообщает оперштаб.

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Такие граждане не вправе покидать места проживания. Исключениями могут быть обращение за экстренной медицинской помощью, случаи угрозы жизни и здоровью, следование к месту вакцинации от COVID-19, приобретение лекарств и товаров, следование к ближайшему месту получения работ или услуг.

Также допускаются прогулки, выгул домашних животных в безлюдных местах в радиусе до 100 метров от дома, и вынос мусора.